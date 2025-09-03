Citroën Basalt 2026 tem versão Dark Edition com 130 cv e preços que vão até R$ 114 mil
A linha 2026 do Citroën Basalt trouxe novidades no acabamento, itens de série e até a estreia da versão Dark Edition
Logo após mostrar como ficou o C3 e C3 Aircross XTR, a Citroën revelou a versão Dark Edition do SUV-cupê Basalt 2026. Ela exibe visual exclusivo com detalhes escurecidos, acabamento melhorado, boa lista de equipamentos de série e usa motor turbo T200 flex. A nova linha do rival do Fiat Fastback passa a ter quatro versões e os preços chegam aos R$ 114 mil.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais e fique por dentro de todas as novidades!
