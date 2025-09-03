Citroën Basalt 2026 tem versão Dark Edition com 130 cv e preços que vão até R$ 114 mil A linha 2026 do Citroën Basalt trouxe novidades no acabamento, itens de série e até a estreia da versão Dark Edition Auto Mais|Do R7 03/09/2025 - 17h58 (Atualizado em 03/09/2025 - 17h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Citroën Basalt Dark Edition 2026 cinza e visto lateralmente Gabriel_Barrera

Logo após mostrar como ficou o C3 e C3 Aircross XTR, a Citroën revelou a versão Dark Edition do SUV-cupê Basalt 2026. Ela exibe visual exclusivo com detalhes escurecidos, acabamento melhorado, boa lista de equipamentos de série e usa motor turbo T200 flex. A nova linha do rival do Fiat Fastback passa a ter quatro versões e os preços chegam aos R$ 114 mil.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Auto Mais:

Citroën Aircross 2026 estreia visual renovado e retoma a sigla XTR

iX3 inaugura nova gerações de carros da BMW com até 500 km de alcance

Citroën C3 2026 tem versão XTR, acabamento melhorado e preços que chegam aos R$ 103 mil