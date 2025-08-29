Ford descarta Mustang elétrico e garante ronco do V8 por mais tempo Ford garante que o Mustang seguirá com motor V8 a gasolina até a década de 2030, sem previsão de virar elétrico Auto Mais|Do R7 29/08/2025 - 09h38 (Atualizado em 29/08/2025 - 09h38 ) twitter

Motor V8 5.0 Coyote do Ford Mustang Dark Horse Auto Mais

Quando os carros elétricos começaram a chegar ao mercado, muitas montadoras se apressaram em anunciar planos ambiciosos para eletrificar toda a sua linha. Mas a realidade se mostrou diferente. Depois de um início promissor, as vendas não corresponderam às expectativas e diversas fabricantes tiveram que rever suas estratégias. A Ford é uma delas, e o Mustang, seu modelo mais icônico, está fora dessa rota de eletrificação no curto prazo.

