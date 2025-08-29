Logo R7.com
Ford Mustang ganha experiência que poderia ser do Hopi Hari

Em breve, os estadunidenses poderão visitar uma experiência imersiva especial sobre a trajetória do Ford Mustang

Auto Mais

pôster de experiência imersiva sobre Ford Mustang Auto Mais

A fim de celebrar seus mais de 60 anos de trajetória e alegrar os fãs, a Ford criou uma experiência imersiva para contar detalhes da trajetória do muscle car Mustang. O projeto foi desenvolvido pela mesma equipe que fez um evento parecido tanto para recontar a história do Titanic e da saga Jurassic World. Ativações interativas, versões icônicas e até sentir bem de perto o ronco do motor V8 estão entre os chamarizes do projeto.

Consulte no nosso parceiro Auto Mais para saber mais sobre essa experiência incrível!

