Ford Mustang ganha experiência que poderia ser do Hopi Hari
Em breve, os estadunidenses poderão visitar uma experiência imersiva especial sobre a trajetória do Ford Mustang
A fim de celebrar seus mais de 60 anos de trajetória e alegrar os fãs, a Ford criou uma experiência imersiva para contar detalhes da trajetória do muscle car Mustang. O projeto foi desenvolvido pela mesma equipe que fez um evento parecido tanto para recontar a história do Titanic e da saga Jurassic World. Ativações interativas, versões icônicas e até sentir bem de perto o ronco do motor V8 estão entre os chamarizes do projeto.
Consulte no nosso parceiro Auto Mais para saber mais sobre essa experiência incrível!
