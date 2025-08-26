Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Giro ND Mais: fuga da polícia e acidentes são destaques

O Giro ND Mais de hoje traz destaques como uma fuga arruinada na BR-101 e dois acidentes trágicos que aconteceram nas vias do Sul do...

Auto Mais|Do R7

Viatura correndo atrás de carro em fuga na BR-101 Auto Mais

Em parceria com o ND Mais, um dos maiores portais de notícias do país, o Auto+ traz para você as principais notícias do universo automotor. O giro de hoje traz destaques como um motorista bêbado que fugiu da polícia na BR-101 e se deu mal, um acidente trágico na SC-155 e um desastre que aconteceu na BR-282, em Chapecó.

Para mais detalhes sobre esses acontecimentos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais.

Leia Mais em Auto Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.