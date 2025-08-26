Giro ND Mais: fuga da polícia e acidentes são destaques O Giro ND Mais de hoje traz destaques como uma fuga arruinada na BR-101 e dois acidentes trágicos que aconteceram nas vias do Sul do... Auto Mais|Do R7 26/08/2025 - 15h40 (Atualizado em 26/08/2025 - 15h40 ) twitter

Viatura correndo atrás de carro em fuga na BR-101 Auto Mais

Em parceria com o ND Mais, um dos maiores portais de notícias do país, o Auto+ traz para você as principais notícias do universo automotor. O giro de hoje traz destaques como um motorista bêbado que fugiu da polícia na BR-101 e se deu mal, um acidente trágico na SC-155 e um desastre que aconteceu na BR-282, em Chapecó.

Para mais detalhes sobre esses acontecimentos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais.

