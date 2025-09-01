Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Kia Stonic 2026 muda para não ser esquecido na briga com Pulse e Tera

Um dos primeiros SUVs subcompactos vendidos no Brasil, Kia Stonic ganha uma bela repaginada para brigar com VW Tera e Fiat Pulse

Auto Mais|Do R7

Kia Stonic GT branco lateral Auto Mais

Ainda que o segmento de SUVs subcompactos no Brasil seja dominado por Fiat Pulse, Volkswagen Tera e Renault Kardian, o Kia Stonic é um dos principais modelos na categoria lá fora. Para não deixar a cadeira esfriar e ganhar mais relevância, o modelo passou por uma plástica pesada, mas sem mudar de geração.

Para saber mais sobre as novidades do Kia Stonic 2026, consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais.

Leia Mais em Auto Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.