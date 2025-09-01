Kia Stonic 2026 muda para não ser esquecido na briga com Pulse e Tera
Um dos primeiros SUVs subcompactos vendidos no Brasil, Kia Stonic ganha uma bela repaginada para brigar com VW Tera e Fiat Pulse
Ainda que o segmento de SUVs subcompactos no Brasil seja dominado por Fiat Pulse, Volkswagen Tera e Renault Kardian, o Kia Stonic é um dos principais modelos na categoria lá fora. Para não deixar a cadeira esfriar e ganhar mais relevância, o modelo passou por uma plástica pesada, mas sem mudar de geração.
Para saber mais sobre as novidades do Kia Stonic 2026, consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais.
