Mercedes-Benz e Mercedes-AMG elevam garantia de fábrica no Brasil Os modelos da Mercedes-Benz e os esportivos da Mercedes-AMG agora oferecem quatro anos de garantia de fábrica Auto Mais|Do R7 29/08/2025 - 17h18 (Atualizado em 29/08/2025 - 17h18 )

Mercedes-Benz Classe E-[Auto+ / João Brigato] Auto Mais

A Mercedes-Benz reforçou sua estratégia no Brasil ampliando a garantia de seus modelos. Desde 2022, a marca oferecia cobertura de três anos, mas a partir da linha 2026 o período passa a ser de quatro anos — incluindo também os esportivos da divisão Mercedes-AMG.

