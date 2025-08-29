Logo R7.com
Mercedes-Benz e Mercedes-AMG elevam garantia de fábrica no Brasil

Os modelos da Mercedes-Benz e os esportivos da Mercedes-AMG agora oferecem quatro anos de garantia de fábrica

Auto Mais

Mercedes-Benz Classe E-[Auto+ / João Brigato] Auto Mais

A Mercedes-Benz reforçou sua estratégia no Brasil ampliando a garantia de seus modelos. Desde 2022, a marca oferecia cobertura de três anos, mas a partir da linha 2026 o período passa a ser de quatro anos — incluindo também os esportivos da divisão Mercedes-AMG.

