Mercedes-Benz e Mercedes-AMG elevam garantia de fábrica no Brasil
Os modelos da Mercedes-Benz e os esportivos da Mercedes-AMG agora oferecem quatro anos de garantia de fábrica
A Mercedes-Benz reforçou sua estratégia no Brasil ampliando a garantia de seus modelos. Desde 2022, a marca oferecia cobertura de três anos, mas a partir da linha 2026 o período passa a ser de quatro anos — incluindo também os esportivos da divisão Mercedes-AMG.
A Mercedes-Benz reforçou sua estratégia no Brasil ampliando a garantia de seus modelos. Desde 2022, a marca oferecia cobertura de três anos, mas a partir da linha 2026 o período passa a ser de quatro anos — incluindo também os esportivos da divisão Mercedes-AMG.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais e fique por dentro de todas as novidades!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais e fique por dentro de todas as novidades!
Leia Mais em Auto Mais:
Leia Mais em Auto Mais: