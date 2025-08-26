Nissan GT-R tem última unidade produzida, mas promete retorno Esportivo japonês teve sua última unidade produzida no Japão, porém promete retornar com o mesmo nome no futuro Auto Mais|Do R7 26/08/2025 - 09h40 (Atualizado em 26/08/2025 - 09h40 ) twitter

Nissan GT-R último de produção na fábrica Auto Mais

Depois de 18 anos de história, o lendário Nissan GT-R R35 saiu oficialmente de linha no Japão. A última unidade produzida foi uma edição especial chamada de Premium T-Spec, pintada na cor Midnight Purple, destinada a um cliente japonês. No entanto, a Nissan já confirmou que o nome GT-R não ficará esquecido e deve retornar em uma nova geração.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre o futuro do GT-R!

