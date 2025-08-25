Logo R7.com
Os 5 carros híbridos mais baratos do Brasil em 2025 que não precisam de tomada

Para quem busca economia de combustível e praticidade, o mercado oferece carros híbridos plenos (HEV) que não tem a necessidade de...

Auto Mais|Do R7

Muitos consumidores vem fazendo a transição para os carros híbridos justamente pelo apelo da economia de combustível e pelo fato de unir o melhor dos dois mundos: o motor a combustão e o motor elétrico. No entanto, ainda existe uma barreira para quem pensa em comprar um híbrido plug-in — aqueles que precisam ser recarregados na tomada.

