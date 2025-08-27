Logo R7.com
Peugeot 308 2026 fica ainda mais bonito e mais distante do Brasil

Com nível de refinamento comparável aos Mercedes, Audi e BMW de entrada, o Peugeot 308 2026 melhorou ainda mais

Peugeot 308 SW 2026 [divulgação] Auto Mais

Mexer em um carro de visual muito bonito é algo complicado, mas, por sorte, a Stellantis foi feliz na renovação do Peugeot 308 para a linha 2026. O hatch médio francês que briga com o Volkswagen Golf e também com Audi A3, Mercedes-Benz Classe A e BMW Série 1 ganhou novidades visuais importantes e cada vez mais fica longe do Brasil.

