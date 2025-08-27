Logo R7.com
Superesportivo elétrico da BYD com 3 mil cv bate recorde mundial de velocidade

O superesportivo U9 Track Edition da YangWang (marca da BYD) quase chegou aos 500 km/h e se tornou o carro elétrico mais rápido do...

Auto Mais|Do R7

BYD YangWang U9 Track Edition de frente em MIIT Auto Mais

O Rimac Nevera R está chateado com o feito do YangWang U9 Track Edition, o superesportivo que a BYD revelou há pouco tempo. O que acontece é que o modelo elétrico chinês nem chegou direito ao mercado e já está entre os modelos de produção mais rápidos do mundo. Ele foi testado por um piloto experiente na Alemanha e alcançou mais de 470 km/h durante as análises.

Para saber mais sobre esse impressionante superesportivo e seu recorde mundial, consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais.

