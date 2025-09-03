Logo R7.com
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Toyota confirma mini Hilux para rivalizar Maverick, Toro e Rampage; veja quando chega

Modelo usará plataforma do Corolla e terá opção híbrida plug-in no Brasil, além de versão para os EUA

Auto Mais|Do R7

Toyota EPU [divulgação] Auto Mais

Enquanto a Ram vem preparando a sua picape média Dakota no Brasil para 2026, a Toyota segue em outra direção e planeja entrar no concorrido segmento das picapes intermediárias. Esse é justamente o nicho que ganhou força a partir do sucesso da Fiat Toro em 2016 e que depois recebeu reforços com a Ford Maverick e Ram Rampage.

