Toyota Yaris descartado no Brasil ganha versão híbrida GR Sport Sedã ganhou motorização híbrida e versão esportiva, porém focada em economia de combustível e não desempenho Auto Mais|Do R7 25/08/2025 - 16h20 (Atualizado em 25/08/2025 - 16h20 )

Toyota Yaris Activ vermelho da Tailândia Auto Mais

Enquanto no Brasil o Yaris deixou de ser vendido para dar lugar ao Yaris Cross, em outros mercados, o sedã compacto segue firme e acaba de ganhar novidades. A Toyota apresentou na Tailândia o novo Yaris Ativ híbrido. O modelo agora passa a oferecer motorização eletrificada e uma opção esportiva desenvolvida pela divisão Gazoo Racing.

Para saber mais sobre essa nova versão do Yaris e suas características, consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais.

