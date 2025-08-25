Logo R7.com
Toyota Yaris descartado no Brasil ganha versão híbrida GR Sport

Sedã ganhou motorização híbrida e versão esportiva, porém focada em economia de combustível e não desempenho

Auto Mais|Do R7

Toyota Yaris Activ vermelho da Tailândia Auto Mais

Enquanto no Brasil o Yaris deixou de ser vendido para dar lugar ao Yaris Cross, em outros mercados, o sedã compacto segue firme e acaba de ganhar novidades. A Toyota apresentou na Tailândia o novo Yaris Ativ híbrido. O modelo agora passa a oferecer motorização eletrificada e uma opção esportiva desenvolvida pela divisão Gazoo Racing.

Para saber mais sobre essa nova versão do Yaris e suas características, consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais.

