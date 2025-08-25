Volkswagen Golf esportivo é visto em testes. O que será que a marca está preparando? Um protótipo esportivo do Volkswagen Golf foi visto em testes em Nürburgring e pode ser que ele tinha mais de 340 cv sob o capô Auto Mais|Do R7 25/08/2025 - 16h21 (Atualizado em 25/08/2025 - 16h21 ) twitter

protótipo branco de nova versão esportiva do Volkswagen Golf vitso de lado Auto Mais

Espiões não deram mole e flagraram um protótipo do Volkswagen Golf com mudanças visuais. E elas indicam que tratava-se de uma versão ainda mais apimentada. Para se ter noção, o capô possuía aberturas para ventilação e o para-choque abrigava entradas de ar com tamanho amplo. Além disso, até na traseira haviam destaques bem chamativos. Inclusive, o protótipo foi flagrado no renomado circuito de Nürburgring, Alemanha. Será que ele virá ao Brasil?

Não perca a oportunidade de saber mais sobre essa novidade! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais.

