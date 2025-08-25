Volkswagen Golf GTI retorna ao Brasil após seis anos com ajustes exclusivos no Brasil e sem rival direto
Hatch médio esportivo teve calibração para o Brasil, faz de 0 a 100 km/h em 6,1 segundos e ficará acima do Jetta GLI
Depois de um hiato de seis anos, desde que saiu de linha em 2019, o Volkswagen Golf GTI está de volta ao mercado brasileiro. O hatch chega importado da Alemanha na linha 2026, representando a atualização de meia-vida da oitava geração, conhecida como MK8.5. Essa nomenclatura faz referência ao facelift aplicado na Europa em 2024, que trouxe novidades no design e, principalmente, no interior.
