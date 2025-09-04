Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Volkswagen Tera finalmente se torna um dos SUVs mais vendidos do Brasil

Finalmente o SUV subcompacto mostrou ao que veio, mas, entre os SUVs mais vendidos do Brasil em agosto, está longe de T-Cross e Nivus...

Auto Mais|Do R7

Jeep Compass Limited flex branco com teto preto parado de traseira em um estacionamento Auto Mais

Demorou, mas, em agosto, o Volkswagen Tera finalmente entrou para a lista dos SUVs mais vendidos do Brasil. Tudo bem que ele ainda está bem longe de seus irmãos T-Cross e Nivus, mas a entrada do modelo no top 10 já demonstra que a VW acertou o ritmo de produção e entregas. Porque ela havia prometido muito.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Auto Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.