Volkswagen Tera finalmente se torna um dos SUVs mais vendidos do Brasil
Finalmente o SUV subcompacto mostrou ao que veio, mas, entre os SUVs mais vendidos do Brasil em agosto, está longe de T-Cross e Nivus...
Demorou, mas, em agosto, o Volkswagen Tera finalmente entrou para a lista dos SUVs mais vendidos do Brasil. Tudo bem que ele ainda está bem longe de seus irmãos T-Cross e Nivus, mas a entrada do modelo no top 10 já demonstra que a VW acertou o ritmo de produção e entregas. Porque ela havia prometido muito.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais e fique por dentro de todas as novidades!
