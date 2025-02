Acidente deixa uma pessoa morta e outra ferida na BR-101 Vítima fatal era um delegado que atuava no Complexo Policial de Ilhéus (BA) Bahia|Do R7 07/02/2025 - 15h03 (Atualizado em 07/02/2025 - 15h03 ) twitter

Duas pessoas ficaram presas às ferragens em um grave acidente na BR-101, entre as cidades de Itabuna e Buerarema, no estado da Bahia. Uma dessas vítimas, um delegado do Complexo Policial de Ilhéus (BA), não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

De acordo com informações, o carro que o delegado conduzia colidiu frontalmente com um caminhão, após um dos dois veículos invadir a pista contrária.