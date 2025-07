Adolescente de 13 anos confessa assassinato no interior da Bahia Vítima tinha 33 anos e a motivação estaria ligada a uma disputa de área de tráfico de drogas Balanço Geral BA|Do R7 24/07/2025 - 15h28 (Atualizado em 24/07/2025 - 15h28 ) twitter

Um adolescente de 13 anos confessou ter assassinado um homem de 33 anos no centro de Feira de Santana (BA). O crime ocorreu em meio a vendedores ambulantes e compradores, com o jovem disparando três tiros contra a vítima. Após o ato, o menor tentou despistar a multidão gritando ‘pega ladrão’. A motivação do crime estaria ligada a uma disputa de tráfico de drogas entre facções rivais.