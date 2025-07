Adolescente sofre racismo e é agredido por colegas em escola na Bahia Um vídeo divulgado mostrou o jovem sendo agredido com chutes e socos enquanto os agressores proferiram ofensas racistas Balanço Geral BA|Do R7 22/07/2025 - 15h17 (Atualizado em 22/07/2025 - 15h17 ) twitter

Um estudante de 16 anos foi alvo de racismo por colegas em uma escola na Bahia. Um vídeo divulgado mostrou o jovem sendo agredido com chutes e socos enquanto os agressores proferiram ofensas racistas. Os pais do adolescente buscaram apoio na delegacia e na escola, que prometeu investigar o caso. A família aguarda medidas cabíveis enquanto enfrenta o medo do retorno do filho ao ambiente escolar.