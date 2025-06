Advogado criminalista Daniel Keller é encontrado morto em quarto de hotel Marcas de tiros e uma arma foram encontradas no quarto em que ele estava, no bairro Caminho das Árvores, em Salvador (BA) Balanço Geral BA|Do R7 13/06/2025 - 15h45 (Atualizado em 13/06/2025 - 15h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O renomado advogado criminalista Daniel Keller foi encontrado morto em um hotel no bairro Caminho das Árvores, em Salvador (BA). Marcas de tiros e uma arma foram encontradas no quarto em que ele estava. A polícia está investigando as causas, com suspeitas de homicídio ou suicídio.