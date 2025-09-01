Advogado criminalista mata companheira a tiros e tira a própria vida em Salvador (BA)
O crime ocorreu na residência do casal, deixando duas famílias devastadas
Em Salvador (BA), um caso de feminicídio seguido de suicídio chocou a comunidade. Tatiana Rodrigues, corretora de imóveis, foi morta a tiros pelo companheiro Eudes Santos Assis, advogado criminalista, que em seguida tirou a própria vida. O crime ocorreu na residência do casal, deixando duas famílias devastadas. A polícia investiga o caso, enquanto amigos e familiares buscam entender o que levou a essa tragédia.