Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Advogado criminalista mata companheira a tiros e tira a própria vida em Salvador (BA)

O crime ocorreu na residência do casal, deixando duas famílias devastadas

Balanço Geral BA|Do R7

Em Salvador (BA), um caso de feminicídio seguido de suicídio chocou a comunidade. Tatiana Rodrigues, corretora de imóveis, foi morta a tiros pelo companheiro Eudes Santos Assis, advogado criminalista, que em seguida tirou a própria vida. O crime ocorreu na residência do casal, deixando duas famílias devastadas. A polícia investiga o caso, enquanto amigos e familiares buscam entender o que levou a essa tragédia.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.