Advogado criminalista mata companheira a tiros e tira a própria vida em Salvador (BA) O crime ocorreu na residência do casal, deixando duas famílias devastadas Balanço Geral BA|Do R7 01/09/2025 - 16h06 (Atualizado em 01/09/2025 - 16h06 )

Em Salvador (BA), um caso de feminicídio seguido de suicídio chocou a comunidade. Tatiana Rodrigues, corretora de imóveis, foi morta a tiros pelo companheiro Eudes Santos Assis, advogado criminalista, que em seguida tirou a própria vida. O crime ocorreu na residência do casal, deixando duas famílias devastadas. A polícia investiga o caso, enquanto amigos e familiares buscam entender o que levou a essa tragédia.