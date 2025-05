Advogado é preso em flagrante por facilitar comunicação de detentos com facção Alexandre Laranjeira usava a prerrogativa profissional para levar drogas escondidas aos presos e cartas para membros de um grupo criminoso fora do presídio Balanço Geral BA|Do R7 22/05/2025 - 16h01 (Atualizado em 22/05/2025 - 16h01 ) twitter

Um advogado foi preso em flagrante no Conjunto Penal de Serrinha (BA) por levar drogas escondidas na bota e cartas de detentos para membros de uma facção criminosa fora do presídio. Alexandre Laranjeira usava a prerrogativa de advogado para cometer os crimes. A polícia agora investiga a atuação do suspeito em outras unidades prisionais.