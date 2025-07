Aluno de 17 anos dá tapa no rosto de professora em escola estadual da Bahia O incidente, registrado em vídeo, mostrou o aluno discutindo com a docente e, em seguida, a atacando Balanço Geral BA|Do R7 10/07/2025 - 15h35 (Atualizado em 10/07/2025 - 15h35 ) twitter

Um estudante de 17 anos agrediu uma professora com um tapa no rosto em uma escola estadual da Bahia. O incidente, registrado em vídeo, mostrou o aluno discutindo com a docente e, em seguida, a atacando. A professora tentou correr após a agressão, enquanto outra pessoa tentou impedir a fuga do aluno.