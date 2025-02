Bahia conquista 3º melhor resultado do país em aprovações do SISU No estado, foram quase 22 mil alunos aprovados em universidades públicas de todo país

Balanço Geral BA|Do R7 20/02/2025 - 12h09 (Atualizado em 20/02/2025 - 12h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share