Bahia é rota o tráfico de animais silvestres

A Bahia é um ponto crítico na rota do tráfico de animais silvestres no Brasil. Este ano, a polícia rodoviária já apreendeu cerca de 180 animais nas estradas federais do estado. Durante o carnaval, uma jiboia e um gambá foram encontrados em Salvador, enquanto araras foram resgatadas em uma rodovia.

As apreensões, que incluem até 800 passeriformes em um único evento, destacam a gravidade do problema. Os animais resgatados são levados ao Cetas para tratamento e reabilitação.

A pena para o tráfico de animais silvestres inclui prisão e multa, refletindo a seriedade do crime. A recuperação dos animais é crucial, garantindo que retornem ao habitat natural saudáveis e sem doenças transmissíveis.