Bandido é morto ao tentar assaltar policial responsável pela segurança do governador da Bahia
O agente, integrante da Casa Militar, trocou tiros com o criminoso, identificado como Marcos Rafael Vitório, que foi baleado e veio a óbito
Um assaltante tentou roubar o carro de um policial no bairro Stella Maris, em Salvador (BA). O agente, integrante da Casa Militar e responsável pela segurança do governador da Bahia, trocou tiros com o criminoso, identificado como Marcos Rafael Vitório. O assaltante foi baleado e não resistiu aos ferimentos. Imagens do incidente foram divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública.