Blogueiro Nanan Premiações pode ser solto a qualquer momento
Conhecido por ostentar luxo e carros caros, ele foi preso por fraude em rifas
O blogueiro Nanan Premiações, conhecido por ostentar luxo e carros caros, está prestes a ser solto após prisão por fraude em rifas. Acusado de enganar vítimas com promessas falsas de prêmios, ele e outros influenciadores foram detidos na operação Falsas Promessas. A justiça revogou sua prisão preventiva, e ele poderá responder em liberdade, levantando preocupações sobre a continuidade dos golpes.