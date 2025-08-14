Blogueiro Nanan Premiações pode ser solto a qualquer momento Conhecido por ostentar luxo e carros caros, ele foi preso por fraude em rifas Balanço Geral BA|Do R7 14/08/2025 - 15h02 (Atualizado em 14/08/2025 - 15h02 ) twitter

O blogueiro Nanan Premiações, conhecido por ostentar luxo e carros caros, está prestes a ser solto após prisão por fraude em rifas. Acusado de enganar vítimas com promessas falsas de prêmios, ele e outros influenciadores foram detidos na operação Falsas Promessas. A justiça revogou sua prisão preventiva, e ele poderá responder em liberdade, levantando preocupações sobre a continuidade dos golpes.