Bloquinhos e marchinhas animam o folião na Barra (BA)

O Carnaval começou, oficialmente, na quinta-feira (27), mas a festa já tomou conta das ruas da Barra na quarta-feira (26), com desfiles de fanfarras e bloquinhos.

A cobertura especial de Aílton Oliveira destaca a diversidade do Circuito Sergio Bezerra, onde fantasias, samba e marchinhas tradicionais animaram o público.

O bloco de Seu Wilson, que celebrou seu décimo ano, deu espaço à conscientização sobre o respeito e a liberdade de viver.

A quarta-feira de pré-carnaval é um momento aguardado, com bloquinhos que percorrem do farol da Barra ao Morro do Cristo, trazendo nostalgia e alegria para todos.