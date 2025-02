Briga entre torcedores do Ba-Vi dá prejuízo à dona de bar Maior parte dos envolvidos é de pessoas conhecidas e que frequentam o estabelecimento Balanço Geral BA|Do R7 28/01/2025 - 15h31 (Atualizado em 28/01/2025 - 15h31 ) twitter

No último dia 25, uma briga entre torcidas organizadas do Bahia e do Vitória destruiu um bar no bairro Engenho Velho de Brotas, em Salvador (BA).

Segundo a proprietária do estabelecimento, o confronto físico teria começado após uma série de ofensas verbais entre os torcedores que, a princípio, estavam em lados opostos da rua.