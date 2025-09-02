Cadeirante acusado de matar ex-companheira em incêndio permanece solto A família da vítima, Bianca, pede por justiça Balanço Geral BA|Do R7 02/09/2025 - 15h18 (Atualizado em 02/09/2025 - 15h18 ) twitter

A família de uma mulher que morreu queimada pelo ex-companheiro pede por justiça. A vítima, Bianca, teve 70% do corpo queimado após o suspeito, que é cadeirante, atear fogo no quarto em que ela estava. O crime ocorreu após o término do relacionamento, quando Bianca foi atraída para o apartamento para cuidar do agressor, Robson Xavier. Ele não compareceu às audiências do processo e permanece solto.