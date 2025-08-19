Logo R7.com
Canil é denunciado por golpe em venda de filhotes em Camaçari (BA)

As vítimas pagaram cerca de R$ 2 mil reais pelos animais, que nunca foram entregues

Balanço Geral BA|Do R7

Um esquema de venda de filhotes de cachorro foi denunciado por 16 pessoas em Camaçari (BA). As vítimas pagaram cerca de R$ 2 mil reais para um canil, mas nunca receberam os filhotes. O golpe foi realizado por meio de perfis verificados nas redes sociais, em que os golpistas ofereciam descontos para pagamentos via PIX. A polícia está investigando o caso.

