Canil é denunciado por golpe em venda de filhotes em Camaçari (BA) As vítimas pagaram cerca de R$ 2 mil reais pelos animais, que nunca foram entregues Balanço Geral BA|Do R7 19/08/2025 - 16h59 (Atualizado em 19/08/2025 - 16h59 )

Um esquema de venda de filhotes de cachorro foi denunciado por 16 pessoas em Camaçari (BA). As vítimas pagaram cerca de R$ 2 mil reais para um canil, mas nunca receberam os filhotes. O golpe foi realizado por meio de perfis verificados nas redes sociais, em que os golpistas ofereciam descontos para pagamentos via PIX. A polícia está investigando o caso.