Cantor de pagode é espancado até a morte por dívidas de jogo na Bahia Jefferson Bispo foi retirado de casa por homens que afirmaram querer 'dar uma lição' no cantor; crime aconteceu em Lauro de Freitas (BA) Balanço Geral BA|Do R7 13/08/2025 - 15h42 (Atualizado em 13/08/2025 - 15h42 )

O cantor de pagode Jefferson Bispo morreu após ser torturado e espancado em Lauro de Freitas (BA). Ele foi retirado de casa por homens que afirmaram querer ‘dar uma lição’ no jovem. Segundo informações, o cantor teria dívidas devido ao vício no ‘jogo do tigrinho’. A família confirmou o óbito de Jefferson no Hospital Menandro de Farias.