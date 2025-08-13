Cantor de pagode é espancado até a morte por dívidas de jogo na Bahia
Jefferson Bispo foi retirado de casa por homens que afirmaram querer ‘dar uma lição’ no cantor; crime aconteceu em Lauro de Freitas (BA)
O cantor de pagode Jefferson Bispo morreu após ser torturado e espancado em Lauro de Freitas (BA). Ele foi retirado de casa por homens que afirmaram querer ‘dar uma lição’ no jovem. Segundo informações, o cantor teria dívidas devido ao vício no ‘jogo do tigrinho’. A família confirmou o óbito de Jefferson no Hospital Menandro de Farias.