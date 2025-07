Carreta desgovernada invade casa em Simões Filho (BA) O motorista, que perdeu o controle do veículo em uma ladeira, ficou preso às ferragens e foi resgatado com ferimentos leves Balanço Geral BA|Do R7 07/07/2025 - 15h04 (Atualizado em 07/07/2025 - 15h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma carreta desgovernada colidiu com um carro e atingiu uma casa em Simões Filho (BA). O motorista, que perdeu o controle do veículo em uma ladeira, ficou preso às ferragens e foi resgatado com ferimentos leves. A casa estava ocupada, mas ninguém se feriu gravemente. Os moradores da região relataram o susto do acidente.