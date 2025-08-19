Carro é partido ao meio ao colidir violentamente contra poste
Surpreendentemente, os dois ocupantes do veículo saíram ilesos e caminhando tranquilamente após o impacto
Um carro em alta velocidade ficou partido ao meio após colidir com um poste na Bahia. Surpreendentemente, os dois ocupantes do veículo saíram ilesos e caminhando tranquilamente após o impacto. O veículo, um modelo Voyage antigo, não possuía aparatos modernos de segurança, o que torna a sobrevivência dos ocupantes ainda mais notável.