Carro é partido ao meio ao colidir violentamente contra poste Surpreendentemente, os dois ocupantes do veículo saíram ilesos e caminhando tranquilamente após o impacto Balanço Geral BA|Do R7 19/08/2025 - 15h44 (Atualizado em 19/08/2025 - 15h44 )

Um carro em alta velocidade ficou partido ao meio após colidir com um poste na Bahia. Surpreendentemente, os dois ocupantes do veículo saíram ilesos e caminhando tranquilamente após o impacto. O veículo, um modelo Voyage antigo, não possuía aparatos modernos de segurança, o que torna a sobrevivência dos ocupantes ainda mais notável.