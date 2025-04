Casal é executado por integrantes de facção em Camaçari (BA) Segundo informações, as vítimas não tinham envolvimento com o tráfico Balanço Geral BA|Do R7 25/04/2025 - 14h33 (Atualizado em 25/04/2025 - 14h33 ) twitter

Um casal foi executado na região de Areias, em Camaçari (BA).

Segundo informações, as vítimas não tinham envolvimento com o tráfico. A motivação do crime seria que integrantes da facção Bonde do Maluco (BDM) suspeitavam que o casal tinha comunicação com uma organização criminosa rival devido à localidade de onde morava.

Em um vídeo, é possível ver quatro traficantes armados em fuga. A polícia investiga o caso, buscando depoimentos de testemunhas e familiares para esclarecer os motivos do crime.