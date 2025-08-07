Casal é preso por enganar pacientes e vender cirurgias falsas em Feira de Santana (BA) A mulher, ex-funcionária de um hospital, entrava em contato com as vítimas e marcava cirurgias que não existiam Balanço Geral BA|Do R7 07/08/2025 - 16h59 (Atualizado em 07/08/2025 - 16h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um casal foi preso acusado de participar de um esquema de estelionato envolvendo cirurgias falsas em Feira de Santana (BA). A mulher, ex-funcionária de um hospital, entrava em contato com os pacientes e marcava cirurgias que não existiam. O valor das operações era embolsado pela suspeita e pelo marido dela, cúmplice dos golpes. O prejuízo dos pacientes chega a R$ 45 mil.