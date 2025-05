Casarão antigo desaba na Barroquinha, em Salvador (BA) Não houve feridos, mas o prejuízo financeiro ultrapassa R$ 50 mil Balanço Geral BA|Do R7 12/05/2025 - 18h15 (Atualizado em 12/05/2025 - 18h15 ) twitter

Um casarão antigo, que abrigava uma loja de roupas, há mais de 40 anos, desabou no bairro da Barroquinha, em Salvador (BA). Felizmente, não houve feridos, mas o prejuízo financeiro ultrapassa R$ 50 mil. Moradores relataram o susto com o barulho da queda. A Defesa Civil identificou irregularidades estruturais, como infiltrações e rachaduras, que foram ignoradas pelo proprietário do imóvel, apesar dos pedidos de reforma. A negligência em realizar a manutenção adequada é apontada como a principal causa do desabamento.