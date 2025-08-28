Cemitério clandestino com ossadas é descoberto em Salvador A polícia investiga se o local tem ligação com Marcelo Batista, dono de um ferro-velho investigado por diversos crimes Balanço Geral BA|Do R7 28/08/2025 - 15h55 (Atualizado em 28/08/2025 - 15h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um cemitério clandestino foi encontrado em uma área de difícil acesso em Salvador (BA). A descoberta aconteceu logo após a prisão de Marcelo Batista, dono de um ferro-velho e suspeito de envolvimento em diversos crimes. A polícia investiga a relação entre as ossadas encontradas e a prisão de Marcelo. Dois ex-funcionários do ferro-velho que desapareceram, Daniel e Matusalém, podem estar entre as vítimas.