Cemitério clandestino com ossadas é descoberto em Salvador
A polícia investiga se o local tem ligação com Marcelo Batista, dono de um ferro-velho investigado por diversos crimes
Um cemitério clandestino foi encontrado em uma área de difícil acesso em Salvador (BA). A descoberta aconteceu logo após a prisão de Marcelo Batista, dono de um ferro-velho e suspeito de envolvimento em diversos crimes. A polícia investiga a relação entre as ossadas encontradas e a prisão de Marcelo. Dois ex-funcionários do ferro-velho que desapareceram, Daniel e Matusalém, podem estar entre as vítimas.