Conflito entre facções causa pânico em moradores da Portelinha Incidente ocorreu quando cerca de 20 homens armados invadiram a área, pichando muros com a sigla 'CV' e substituindo as marcas do BDM Balanço Geral BA|Do R7 09/05/2025 - 15h30 (Atualizado em 09/05/2025 - 15h30 )

Um confronto entre as facções criminosas Bonde do Maluco (BDM) e Comando Vermelho (CV) causou pânico entre os moradores da comunidade de Portelinha, em Salvador (BA). O incidente ocorreu quando cerca de 20 homens armados invadiram a área, pichando muros com a sigla ‘CV’ e substituindo as marcas do BDM. A polícia foi acionada, mas os criminosos fugiram.