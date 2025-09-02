Logo R7.com
Conflito entre vizinhos vira caso de polícia em Salvador

Segundo informações, uma moradora do bairro Cosme de Farias quer construir um muro no local, mas o vizinho, que é policial militar, não aceita

Balanço Geral BA|Do R7

Uma confusão entre vizinhos virou caso de polícia no bairro de Cosme de Farias, em Salvador (BA). Segundo informações, uma moradora quer construir um muro no local, mas o vizinho, que é policial militar, não aceita. Além disso, o agente teria ameaçado o marido da mulher com uma arma. O conflito, que começou em maio, está sob investigação da Polícia Civil.

