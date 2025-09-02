Conflito entre vizinhos vira caso de polícia em Salvador
Uma confusão entre vizinhos virou caso de polícia no bairro de Cosme de Farias, em Salvador (BA). Segundo informações, uma moradora quer construir um muro no local, mas o vizinho, que é policial militar, não aceita. Além disso, o agente teria ameaçado o marido da mulher com uma arma. O conflito, que começou em maio, está sob investigação da Polícia Civil.