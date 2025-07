Confronto em Tancredo Neves: criminosos lançam bomba contra policiais Uma operação está sendo realizada na área com o objetivo de combater o crime organizado Balanço Geral BA|Do R7 17/07/2025 - 15h49 (Atualizado em 17/07/2025 - 15h49 ) twitter

Criminosos lançaram uma bomba contra as guarnições da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar no bairro Tancredo Neves, em Salvador (BA). Uma operação está sendo realizada na área com o objetivo de combater o crime organizado. Barricadas estão sendo removidas e criminosos são procurados. A população é aconselhada a permanecer em casa devido ao risco de confrontos.