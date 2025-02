Corpo de Bombeiros faz buscas em córrego, após desaparecimento de homem Reciclador de 48 anos desapareceu no último 25, enquanto coletava materiais às margens do córrego Balanço Geral BA|Do R7 27/02/2025 - 14h43 (Atualizado em 27/02/2025 - 14h43 ) twitter

Ainda há muitas suposições sobre o caso do reciclador de 48 anos que desapareceu em um córrego no bairro Cajazeiras 6, em Salvador (BA).

Embora haja uma grande suspeita de que ele possa ter sido engolido por uma sucuri, também não se descarta a hipótese de que ele possa ter sido vítima de um jacaré ou, mesmo, que possa ter sido puxado por uma tubulação que existe no local.

No último dia 26, o Corpo de Bombeiros realizou um trabalho de buscas na região do desaparecimento, mas até essa data o corpo do homem não tinha sido encontrado.