Corpo de homem com marcas de tiro é encontrado na av. Gal Costa O corpo foi descoberto por uma moradora local, que acionou as autoridades Balanço Geral BA|Do R7 26/05/2025 - 17h47 (Atualizado em 26/05/2025 - 17h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A polícia está investigando a morte de um homem encontrado na Avenida Gal Costa, próximo à comunidade de Vila Nova de Pituaçu, em Salvador (BA). O corpo foi descoberto por uma moradora local, que acionou as autoridades. Equipes do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa isolaram a área para perícia e encaminharam o corpo ao Instituto Médico Legal. A identidade da vítima ainda é desconhecida, e a polícia está buscando informações sobre possíveis conexões com o crime organizado ou tráfico de drogas.