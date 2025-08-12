Corpo de homem sequestrado pelo CV é encontrado em Dias d’Ávila (BA)
A motivação do crime seria que Cláudio Márcio Lima estava chamando a atenção da polícia para a região devido a agressões contra a esposa
Um homem que estava desaparecido foi encontrado enterrado em uma cova rasa em Dias d’Ávila (BA). Identificado como Cláudio Márcio de Lima, ele havia sido sequestrado por traficantes do Comando Vermelho. A motivação do crime seria que Cláudio estava chamando a atenção da polícia para a região devido a agressões contra a esposa. O carro dele foi encontrado carbonizado.