Corpo de homem sequestrado pelo CV é encontrado em Dias d’Ávila (BA) A motivação do crime seria que Cláudio Márcio Lima estava chamando a atenção da polícia para a região devido a agressões contra a esposa Balanço Geral BA|Do R7 12/08/2025 - 15h56 (Atualizado em 12/08/2025 - 15h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem que estava desaparecido foi encontrado enterrado em uma cova rasa em Dias d’Ávila (BA). Identificado como Cláudio Márcio de Lima, ele havia sido sequestrado por traficantes do Comando Vermelho. A motivação do crime seria que Cláudio estava chamando a atenção da polícia para a região devido a agressões contra a esposa. O carro dele foi encontrado carbonizado.