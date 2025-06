Corpo enrolado em colchão é encontrado na Boca do Rio, em Salvador A identidade da vítima ainda é desconhecida, mas há suspeitas de que seja um comerciante local Balanço Geral BA|Do R7 12/06/2025 - 17h01 (Atualizado em 12/06/2025 - 17h01 ) twitter

Um corpo foi encontrado enrolado em um colchão na Rua da Bolandeira, na área da Boca do Rio, em Salvador (BA). A identidade da vítima ainda é desconhecida, mas há suspeitas de que seja um comerciante local. A Polícia Técnica foi até o local para investigar as circunstâncias do crime, que pode estar relacionado ao tráfico de drogas ou a vingança.