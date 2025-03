Criança de 4 anos cai do quarto andar de prédio e fica gravemente ferida Menino mora com a avó e caiu de uma janela sem proteção Balanço Geral BA|Do R7 26/03/2025 - 10h35 (Atualizado em 26/03/2025 - 10h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma criança de quatro anos sofreu uma queda do quarto andar de um prédio em Itabuna, na Bahia, resultando em ferimentos graves.

O incidente ocorreu em um condomínio no bairro São Roque, onde a criança, que mora com a avó, caiu de uma janela sem proteção. Testemunhas relataram que a criança estava consciente após a queda, mas com inchaço na cabeça, necessitando de transferência urgente para um hospital especializado.

A comunidade local está mobilizada, aguardando atualizações sobre a saúde do garoto e torcendo por sua recuperação.