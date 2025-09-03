Criminoso aplica golpe do ‘falso troco’ em loja no centro de Lauro de Freitas (BA)
O golpista se fingiu de cliente e usou uma nota de valor alto para confundir a funcionária do caixa
Uma loja foi vítima do ‘golpe do falso troco’ no centro de Lauro de Freitas (BA). O golpista se fingiu de cliente e usou uma nota de valor alto para pagar por dois produtos. Ao separar o troco, a funcionária do caixa foi confundida pelo criminoso, que acabou levando R$ 100 a mais do que deveria. Ela só percebeu o golpe após fechar o caixa.