Criminoso que assaltava mulheres com peixeira é preso Prisão ocorreu quando uma viatura da Rondesp Atlântico passava pela região do Bonocô, em Salvador (BA), e foi alertada por vítimas do bandido

Balanço Geral BA|Do R7 13/05/2025 - 15h26 (Atualizado em 13/05/2025 - 15h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share