Dentista comete suicídio após ser preso por esfaquear irmã gêmea Tarcio Vinicius, de 37 anos, foi encontrado morto em uma cela do Complexo de Delegacias de Sobradinho, em Feira de Santana (BA) Balanço Geral BA|Do R7 12/05/2025 - 14h42 (Atualizado em 12/05/2025 - 14h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Feira de Santana (BA), um dentista cometeu suicídio após agredir a irmã gêmea com uma faca em uma discussão familiar. Tarcio Vinicius, de 37 anos, foi preso no Complexo de Delegacias de Sobradinho no domingo (11) e encontrado morto em uma cela na manhã seguinte. Segundo a delegada Klaudine Passos, Tarcio não apresentou sinais de surto psicótico quando adentrou a carceragem.