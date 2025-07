Disputa por território entre facções amedronta moradores da Vila Verde Após quatro anos de domínio do Comando Vermelho, o BDM tomou a área, resultando em confrontos e insegurança Balanço Geral BA|Do R7 03/07/2025 - 15h16 (Atualizado em 03/07/2025 - 15h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Vila Verde, no bairro São Cristóvão, em Salvador (BA), tem vivido em clima de tensão com a disputa entre as facções Bonde do Maluco e Comando Vermelho. Após quatro anos de domínio do Comando Vermelho, o BDM tomou a área, resultando em confrontos e insegurança. A polícia intensificou a presença para evitar novos conflitos, mas a sensação de insegurança persiste.