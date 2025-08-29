Dois amigos são presos suspeitos de transportar drogas em moto A abordagem ocorreu após os jovens demonstrarem nervosismo ao avistar a viatura Balanço Geral BA|Do R7 29/08/2025 - 16h52 (Atualizado em 29/08/2025 - 16h52 ) twitter

Dois amigos foram presos suspeitos de tráfico de drogas no bairro Nova Brasília, em Salvador (BA). A abordagem ocorreu após os jovens, que estavam em uma moto, demonstrarem nervosismo ao avistar a viatura. Na mochila do passageiro, foram encontradas cocaína e maconha. O condutor, de 19 anos, estava usando a moto do pai. Ambos foram levados à delegacia para esclarecimentos.